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✨新品 未使用✨DIOR ネックレス メンズ
商品番号 W18477965646
商品名

✨新品 未使用✨DIOR ネックレス メンズ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 39,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂き誠にありがとうございます(*˘︶˘*).。.:*♡匿名配送で送料無料！即購入大歓迎です！▽ブランド名Diorディオール▽アイテムネックレス▽カラーシルバー▽素材真鍮100%▽サイズ調節可能な長さ：53.5〜58cm▽購入元イタリアの正規店にて購入鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さい。⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認くださいませ。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。▽出来る限り、丁寧、迅速にご対応させて頂きます。*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～その他様々なブランド品を出品しています♪#14LINE出品一覧ぜひご覧になってください♪*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～管理番号:AB0146
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