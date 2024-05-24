YAMAHA HS740A ハイハットスタンド

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商品詳細
整理の為、出品致します。高い安定感のあるシンプルなハイハットスタンドとなります。他のハイハットスタンドと比べて、軽量で安定性や自由度の高いものでございます。5年程電子ドラムで使用しておりましたので、多少の使用感はございますが、動作等問題なくお使いいただけます。どうぞ、ご検討よろしくお願い致します。種類···ハイハットアクセサリー・パーツ···スタンド
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