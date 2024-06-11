レザースタッズキーホルダー［sh275-809］

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レザーに様々なスタッズをあしらったフック付きキーホルダー【特徴】◆レザー・厚みのある国産本革ブラックレザー（牛革）・使い込む事で色に深みが増し更にツヤが出ます◆スタッズ・CALEE,HTCなどでも利用されているアメリカ製・レザー同様に経年変化を楽しめます◆フック（ナスカン・留め具）・ベルトループなどに付けやすいレバー付き・取り外し可能・不要は‐1,000円※片面にスタッズをあしらったデザインになります※鍵はイメージになり商品には付属されません【寸法】全長35.0cm（レザー部分27.5cm,ナスカン部分6.5cm）レザー部分の幅1.5cm【発送】・お支払い確認が取れた翌朝に発送を予定気になる事があればお気軽にコメントを！デザイン・サイズ違いの商品多数出品中全商品→#studhead同じ長さのデザイン違い→#sh275americancasualアメカジbedwinベドウィンbikerバイカーcaleeキャリーchallengerチャレンジャーchopperチョッパーcluctクラクトcootieクーティーcrimeクライミーcutrateカットレイトdeluxeデラックスgoro'sゴローズharleydavidsonハーレーダビットソンhtcエイチティーシーhystericglamourヒステリックグラマーkeyringキーリングneighborhoodネイバーフットomossychannelオモシーチャンネルradiallラディアルramidusラミダスrollermagazineローラーマガジンrottweilerロットワイラーrrlダブルアールエルrudegalleryルードギャラリーsacaiサカイstrapストラップtatoostudioyamadaタトゥースタジオヤマダtenderloinテンダーロインtriumphトライアンフused古着Vintageヴィンテージwarehouseウェアハウスwacomariaワコマリアweirdoウィアードwolfsheadウルフズヘッドwtapsダブルタップスなどが好きな方にオススメ