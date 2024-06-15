Sefr セファ　 セットアップ　ジャケット SIZEM　パンツ SIZES

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Sefrセファ 1Bスーツセットアップスーツ ジャケットSIZEM パンツSIZES ★商品について★スウェーデンを拠点に活動するセファは2016年に創業したブランドです。 衿の形が特徴的なアイテムです。とてもシルエットが綺麗なアイテムです。★コンディション★目立った汚れやダメージはございません。この商品のコンディション→【B】★カラー★ブラック★サイズ★表記サイズ：M.S 平置き実寸サイズ着丈：約59cm 肩幅：約43cm 身幅：約57.5cm 袖丈(肩ライン～袖口)：約65cm 丈：約101cm ウエスト：約41cm 股上：約27cm 股下：約74cm わたり：約26cm 裾幅：約21.5cm ★素材★ポリエステル 55% ウール 45%