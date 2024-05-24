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ボス ボーカルパフォーマー ve-5画像にある1式アダプター不具合、欠品なし。単三電池4本でも起動します。*️⃣値下げ交渉不可エコーやケロケロボイスができるということで、nanaの録音で数回使用しましたが、投稿しなくなってしまったため出品します。製品、箱共に良好です。マイクスタンドホルダー、専用アダプターがつきます。説明書はプリントアウトしたものです(説明書のみ汚れや折れがあります■ボーカルエフェクターVocalPerformerVE-5はボーカリストに最適にセットアップされた30種類のサウンドを搭載したエフェクターです。マイク・スタンドへの取り付けが可能なうえ、テーブル・トップで音楽制作などに使用することも可能です。カラーもホワイトとレッドの2色を用意。お好みに合わせてお選びいただけます。◎すぐに使える多彩なボーカル向けエフェクター。