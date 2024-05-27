【希少】エンポリオアルマーニ 長財布 2つ折り ロゴジャガード レザー

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○アイテムエンポリオアルマーニEMPORIOARMANI長財布2つ折りロングウォレットロゴジャガードブランドロゴレザーグレーブラックイタリア製メンズ○サイズタテ10cmヨコ19cmマチ1.5cm※素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。○仕様小銭入れ×1お札入れ×1カードポケット×8フリーポケット×3○素材レザー、ロゴジャガード○カラーグレー、ブラック○付属品保存箱○状態多少のキズ、使用感はあります。特筆すべきダメージはありません。○購入先大手リサイクルショップ