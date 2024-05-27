トムウッド　リング　指輪　TOMWOOD TOM WOOD

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商品詳細
ご購入の際は必ずプロフィールをお読みください。トムウッドのKnutringでございます。サイズが合わず出品させていただきます。室内でつけた程度ですが素人による自宅管理のため細かい傷など気になる方はおやめください。定価は41000円ぐらいでした。サイズ60(20号19号)お気軽にコメントいただいて結構です。よろしくお願いいたします。クヌートリングクヌート リングトムウッドナットリングナット リング材質···シルバーカラー···シルバー
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