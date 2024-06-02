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CHROME HEARTS STAR クロムハーツ スター Tシャツ
商品番号 Y20080448355
商品名

CHROME HEARTS STAR クロムハーツ スター Tシャツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年に直営店にて購入した正規品です。ネックに若干の黄ばみがございます。使用感はございますが、まだまだ活躍出来ると思います。よろしくお願いいたします。
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