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新品VANSバンズ　オーセンティック　撥水スェードスニーカー　28cm US企画
商品番号 X45231478165
商品名

新品VANSバンズ　オーセンティック　撥水スェードスニーカー　28cm US企画
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSバンズ　Authentic撥水機能を搭載した雨でも履けるスニーカー。撥水機能を搭載した雨でも履けるスニーカー。オーセンティック　PigSuede撥水スェードスニーカー　撥水機能を搭載した雨でも履けるスニーカー。ピッグスエードと撥水加工、デュポン社のHEIQECODRYの組み合わせのUS企画モデルです。カラーブルーグレーサイズ28cmタグ付き新品未使用品専用ケース付き希少品。よろしくお願いします。メインカラー···グレースニーカー型···ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/secretarial441716.html
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