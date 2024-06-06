新品VANSバンズ　オーセンティック　撥水スェードスニーカー　28cm US企画

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商品詳細
VANSバンズ Authentic撥水機能を搭載した雨でも履けるスニーカー。撥水機能を搭載した雨でも履けるスニーカー。オーセンティック PigSuede撥水スェードスニーカー 撥水機能を搭載した雨でも履けるスニーカー。ピッグスエードと撥水加工、デュポン社のHEIQECODRYの組み合わせのUS企画モデルです。カラーブルーグレーサイズ28cmタグ付き新品未使用品専用ケース付き希少品。よろしくお願いします。メインカラー···グレースニーカー型···ローカット(Low)
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