新品未使用New era 9FIFTYボストンレッドソックスニューエラキャップ

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商品詳細
新品/未使用色:ブラック素材:ポリエステルコットンボストンレッドソックス●公式ショップ購入の正規品。 MLB認証ホログラムシール付き。●送料無料 匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)か、定形外郵便 60サイズ段ボールの箱に入れて発送します。#Newera#ニューエラ#キャップ#MLB#ボストンレッドソックス
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