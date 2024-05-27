10K イエローゴールド ロープチェーン　45センチ　2.1g

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即発送購入前にお問い合わせ宜しくお願い致します。ロサンゼルスのジュエリーショップにて購入しました。人気のロープチェーンの入荷です。新品につき値引き交渉はお控えください複数購入で割引致します在庫有り他の長さのサイズも取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。▷当店のゴールドジュエリーは全て刻印付きです。フェイクジュエリーの様に色が落ちたり、表面がはげる心配は御座いません。▷当店のジュエリーは全て信用のあるジュエラーのみから仕入れておりますのでご安心ください。カット面が多いのでとてもキラキラして存在感抜群です！ チェーンだけでも良いですし、ペンダントと合わせても最高です。※箱付き素材:10KYELLOWGOLD＊10K刻印入り長さ/45cmロブスタークラスプ幅1mm重力2.1g10k14kゴールドチェーン/GoldChain#10k#10金#14k#14金#18k#18金#24金#24K#ダイヤ#ダイヤモンド#イエローゴールド#ホワイトゴールド#ローズゴールド#ゴールドネックレス#アヴァランチ#avalanche#theapartment#apartment#supreme