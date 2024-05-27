ニューヨークヤンキースキャップ

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こちらの商品はニューヨークヤンキースカスタムキャップです。サイズを間違えて買ってしまったこともあり試着しかしていないので非常に良い状態となっております色はエンジ系でサイズは7￼と8分の3です。カスタムキャップで品薄になってきている商品です。値引き交渉可！即購入大歓迎！Neweraサイドバッチ