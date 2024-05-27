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ニューヨークヤンキースキャップ
商品番号 G96678758572
商品名

ニューヨークヤンキースキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はニューヨークヤンキースカスタムキャップです。サイズを間違えて買ってしまったこともあり試着しかしていないので非常に良い状態となっております色はエンジ系でサイズは7￼と8分の3です。カスタムキャップで品薄になってきている商品です。値引き交渉可！即購入大歓迎！Neweraサイドバッチ
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