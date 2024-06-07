ROLEX スプーンリング ビンテージ

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商品詳細
ROLEXロレックススプーンリング-詳細-材質シルバーサイズ20号※若干は調整出来ます。他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです！あくまでもヴィンテージ品ですので神経質な方は御遠慮ください。vintagespoonringアメリカUSAheretageヘリテイジヒッピー70年代銀食器アンティークシルバー925イニシャルsterlingsilverスターリングシルバーシルバーGIVENCHYTIFFANYNorton
http://narcologia.ru/goods/Addict309618.html
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