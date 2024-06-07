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ROLEX スプーンリング ビンテージ
商品番号 V67486948213
商品名

ROLEX スプーンリング ビンテージ
ブランド名 ロレックス
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROLEXロレックススプーンリング-詳細-材質シルバーサイズ20号※若干は調整出来ます。他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです！あくまでもヴィンテージ品ですので神経質な方は御遠慮ください。vintagespoonringアメリカUSAheretageヘリテイジヒッピー70年代銀食器アンティークシルバー925イニシャルsterlingsilverスターリングシルバーシルバーGIVENCHYTIFFANYNorton
http://narcologia.ru/goods/Addict309618.html
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