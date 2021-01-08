ポロラルフローレン ベースボールキャップ メンズ レディース チャコールグレー

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〇即購入OKです。〇追跡あり保障あり安心の匿名配送です。〇他商品と同梱希望の場合、購入前にコメントをお願いします。検索用にお使いくださいませ↓☆レディースファッション↓⏩️#Ladies_cotton☆メンズファッション↓⏩️#Mens_cotton☆出品のまとめです↓⏩#shop_cotton୨୧********************************************************୨୧◇商品情報▶状態新品未使用のポロラルフローレンのキャップです。ロゴが前と後ろにあるのでどちらで被っても様になる帽子になります。帽子の深さは少し浅めです。アジャスター付きで調整も出来ます。チャコールグレー基調で刺繍はホワイトになります。▶メーカーポロラルフローレン▶タイプベースボールキャップ帽子コットンポニー刺繍▶サイズ等ONESIZEONLY/59cmアジャスター付▶購入元通販サイトにて購入▶品質➡️判定【S】୨୧********************************************************୨୧S……新品やタグ付きA……状態が良いUSED品A'……全体的にキレイだがあまり目立たないスレ等があるB……まだまだ着れるが使用感が見られるC……一般的に気になるダメージ、色褪せなどがある୨୧********************************************************୨୧◇発送、梱包方法▪指定がない場合最安となる匿名発送にて発送致します。▪商品保護のために防水対策します。▪ご購入者様が沖縄や北海道在住の場合、到着まで1週間かかることもあります。◇商品管理状況に関して▪家庭内に喫煙者いません。