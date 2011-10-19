ST. LOUIS CARDINALS 'RICH REDBIRD' Hat

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ST.LOUISCARDINALS'RICHREDBIRD'59FIFTYFITTEDHATNEWERAニューエラキャップMLB59FIFTY(7-1/2)59.6CMセントルイスカージナルス帽子モデル:59FIFTY(サイズあり仕様）サイズ：71/2(約59.6cm)素材:ポリエステルカラー:レッド、ネイビー他にも多数出品しております！宜しければ商品ページにてご覧くださいませ！*検品しておりますが、海外製品のため、小さな傷や色むら等がある場合がございます。ご理解いただける方にお願い致します。*お手持のモニターによっては実物と色味が若干異なる場合もございますので御了承下さい。