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ニューエラ 未使用 坂本勇人2000本安打記念 キャップ 黒 帽子 コラボ 新品
商品番号 X40711936710
商品名

ニューエラ 未使用 坂本勇人2000本安打記念 キャップ 黒 帽子 コラボ 新品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA坂本勇人コラボギャップ読売ジャイアンツ新品購入後自宅にて保管していました！レアな商品ですので気になる方はぜひ！あくまで一度人の手に渡った商品ですので神経質な方の購入は控えて下さい！
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