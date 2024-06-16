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【付属品付き】ポロ ラルフローレン セットアップ ダブルボタン ネイビー
商品番号 T56109365261
商品名

【付属品付き】ポロ ラルフローレン セットアップ ダブルボタン ネイビー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 7,636 円
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商品詳細

【POLObyRalphLaurenポロバイラルフローレン】　メンズスーツ　ジャケット/パンツカラー：ネイビー　付属品：サスペンダー(Church's製)　　　　ネクタイ　RalphLaurenchams・ジャケット表記AB5　身幅　　　48　着丈　　　73　肩幅　　　46　袖丈　　　58・パンツ　表記AB5　ウエスト　40　股下　　　72　股上　　　28　わたり幅　30　裾幅　　　26平置き採寸になりますので多少の誤差があります。サイズ違いによる返品はお断りいたします。撮影の環境により実際の商品と色味が異なる場合があります。中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いいたします。神経質な方はご購入をお控え下さい。
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