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50s EMERGENCY GARMENT ウールハンティングジャケット 46
商品番号 T37692879835
商品名

50s EMERGENCY GARMENT ウールハンティングジャケット 46
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,699 円
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商品詳細

●ブランドemergencygarmentエマージェンシーガーメント50年代ヴィンテージのウールジャケットです。多くのブランドがサンプリングしているこの年代のジャケット。生地感はもちろん細部のディティールまでヴィンテージのオーラを纏った1着です。内ボア仕様となります。●表記サイズ46実寸(cm)肩幅:53身幅:64袖丈:59着丈:72●素材表記なしおそらくウールメルトン●色赤RED●状態袖口使用感など見られますがその他目立った傷汚れなし
http://narcologia.ru/goods/preference106638.html
http://narcologia.ru/goods/stealth586476.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual262746.html
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