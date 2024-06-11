50s EMERGENCY GARMENT ウールハンティングジャケット 46

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●ブランドemergencygarmentエマージェンシーガーメント50年代ヴィンテージのウールジャケットです。多くのブランドがサンプリングしているこの年代のジャケット。生地感はもちろん細部のディティールまでヴィンテージのオーラを纏った1着です。内ボア仕様となります。●表記サイズ46実寸(cm)肩幅:53身幅:64袖丈:59着丈:72●素材表記なしおそらくウールメルトン●色赤RED●状態袖口使用感など見られますがその他目立った傷汚れなし