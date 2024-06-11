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- 50s EMERGENCY GARMENT ウールハンティングジャケット 46
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商品詳細
●ブランドemergencygarmentエマージェンシーガーメント50年代ヴィンテージのウールジャケットです。多くのブランドがサンプリングしているこの年代のジャケット。生地感はもちろん細部のディティールまでヴィンテージのオーラを纏った1着です。内ボア仕様となります。●表記サイズ46実寸(cm)肩幅:53身幅:64袖丈:59着丈:72●素材表記なしおそらくウールメルトン●色赤RED●状態袖口使用感など見られますがその他目立った傷汚れなし
http://narcologia.ru/goods/preference106638.html
http://narcologia.ru/goods/stealth586476.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual262746.html
50s EMERGENCY GARMENT ウールハンティングジャケット 46
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EMERGENCY GARMENT/50s/ウールハンティングジャケット/40/ウール/RED/チェック
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1950s Woolrich ウールハンティングジャケット 表記36
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