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BOTTEGA VENETA 長財布
商品番号 S26224704437
商品名

BOTTEGA VENETA 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ長財布内側モスグリーンコインケースなし定価93500円半年ほど使ってから保管していました。使用感はあるのでご理解のある方は検討ください。
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