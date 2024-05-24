Adidas 1960s design blouson best 2way

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ADS-580アディダスデザインブルゾンベストsizeLshoulderwidth(肩幅)42cmbodywidth(身幅)57cmbodylength(着丈)64cmsleevelength(袖丈)63cm60-70年代のヴィンテージ品。小松菜奈、在原みゆ紀、suchmosも着用している西ドイツ、デサントアディダス。シンプルかつレトロクラシックな雰囲気で幅広いスタイルとの相性抜群。ベストとして着用する場合、袖のチャックを開け、内側のポケットに袖を入れる。ロゴの下に目立たない程度の汚れあり。vintage