18金 K18 男女兼用 幅広スクリュー喜平ネックレス 15ｇ 40㎝ W16

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約15ｇ長さ ：約40㎝幅 ：約4.2ｍｍ小傷がございますが目立った傷はございません。※現在引越し作業中の為、仮施設（自宅）での撮影を行っております。通常よりも見え方に差異が発生する可能性がございます。予めご了承下さい。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便にご変更の場合プラス料金（500円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン



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