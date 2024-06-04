WACKO MARIA ワコマリア ブレスレット シルバー

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商品詳細
この度は、当方の出品物にアクセスいただき誠にありがとうござます。是非、宜しくお願い致します。◾️カテゴリ：ブレスレット◾️色：シルバー◾️商品状態：美中古◾️備考：黒ゴムは経年劣化のため伸びていますが、それ以外は問題無いかと思います。ただし、少しでも気にされるようでしたらご入札をお控えください。一切のクレームは受けませんので、ご了承ください。※無断購入はお受けできませんので、購入意思がある方は必ず1度ご連絡をお願い致します。※無断購入は、キャンセル・お断りいたしますので予めご了承ください。※必ず3Rでお願い致します。※商品状態は写真のみにてご判断ください。※商品状態はあくまでも当方の主観であります。※返品・返金は一切受付致しません。※他サイトでも出品しておりますので、急に出品停止もございます。※お値引き交渉中に落札されることもございます。※体型には個人差がございますため、採寸をご参考にご検討ください。※ブロック対象・専用出品後の対応無し・言葉遣いの悪い方・頻回な質問者※素人保管、素人検品、素人採寸、素人梱包のため、神経質なかたは落札をお控えください。※上記内容を全てご理解いただいた方のみ落札ください。カラー···シルバー
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