送料無料 ビジネス コンフォート 靴 メンズ靴 ブーツ ローカット おしゃれ

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ビジネスシューズシューズメンズカジュアルシューズ牛革送料無料ビジネスコンフォート靴メンズ靴ブーツローカットおしゃれ品番:B672【実寸】サイズ37(日本サイズ：23.5cm)サイズ38(日本サイズ：24cm)サイズ39(日本サイズ：24.5cm)サイズ40(日本サイズ：25cm)サイズ41(日本サイズ：25.5cm)サイズ42(日本サイズ：26cm)サイズ43(日本サイズ：26.5cm)サイズ44(日本サイズ：27cm)サイズ45(日本サイズ：27.5cm)サイズ46(日本サイズ：28cm)【素材】アッパー:牛革ソール部分:ゴム【カラー】ブラック/ブルー/ブラウン【ご注意】※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタ、また室内、室外での撮影により実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。装飾品はついておりませんのでご了承ください。※こちらの男服は細身に作られていて、日本規格のサイズと規格が異なります、一般的に日本サイズと比べて1-2サイズ小さいとなりますので、サイズ表をよくご確認お願い致します。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄、は追加送料1500円