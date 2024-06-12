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Dakota 　長財布　カード入れ×36
商品番号 R45348789865
商品名

Dakota 　長財布　カード入れ×36
ブランド名 ダコタ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Dakota　長財布　カード入れ×36カードの収納には最適の長財布！購入前に画像にて現状のご確認をお願いします。あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。
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