美品 Justin davis クラウン クロス ネックレス シルバー

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美品Justindavisクラウンクロスネックレスシルバージャスティンデイビス以前正規店にて購入しましたがあまり使用しませんでしたので出品します！画像にある物が全てです。その他付属品ございません。全体的にまだまだ綺麗なお品ですがあくまで中古品のため細かなスレ傷や使用感はあるかもしれません。あらかじめ画像にてよくご確認後神経質な方はご購入をお控えください。即購入OKお値下げ不可よろしくお願いいたしますm(__)m