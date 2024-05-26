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NIKE 美品　SALE キャップ　ユニセックス　used レア
商品番号 D11327677219
商品名

NIKE 美品　SALE キャップ　ユニセックス　used レア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック古着を取り扱うセレクトショップで7500円程で購入しました。一回しか使用しておらずかなり綺麗な状態です。少し浅めで中々無い形と内側のグリーンがポイントです。生地感とロゴの感じがめちゃお洒落です　#ヘリテージ86#キャップ#帽子#ユニセックス#レディース#メンズ
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