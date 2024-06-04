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- 【メル初心さま専用】メーカー不明 バーナー\u0026ワックスフィニッシュ
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商品詳細
★★売約済となります。おそらく木目の特徴からアルダー材、3Pですが、接合が上手く、表面は単板に見える、なかなか良い造りのギターです。新品弦を張ってお送りします。弦高調整とピッチ調整してますので、下手な有名メーカーのエントリーモデル（スクワイヤやパシフィカ、アイバニーズGioなど）はもちろん、セッティングの甘いアイバニーズやフェンダーの中級機より、よほど、弾きやすく気持ち良いコードが鳴ります。（というか、ピッチ調整のされていないギターで気持ち良いコードを鳴らすのは不可能です。）ショップで買える、中級機以下の新品はセッティングが甘い物が多く（コスト削減）、別途、セッティングを依頼すると結構な料金がかかります。また、バーナー加工\u0026ワックスやオイル仕上げはルックスだけではなく、ボディ材を乾燥させ、極薄の層でコーティングしますので、生鳴りも明らかに向上します。もかなり手間がかかるため、この価格ではなかなか入手できません。（趣味でやってます。）メンテナンスは木製家具のように、ワックスの上塗りでOK。使い込む程に風合いが出て、貴方と一緒に育つギターです^^#Fender#Ibanez#pacifica#ナチュラル
http://narcologia.ru/goods/unusable409274.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical238301.html
http://narcologia.ru/goods/financier372560.html
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