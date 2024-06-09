ポケモンカード　v star ユニバース　激アツ 2パック

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ポケモンカード】VSTARユニバースの価格変遷(3/22～4/19)｜103号室



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最後まで説明文に目を通して下さい⭐︎BOXを購入し開封をしていて最後の1パックまでSR以上が出なかった商品です(^^)UR.SR.SARが出なければ全額返金保証致しますのでご安心下さい⭐︎⭐︎↓返金対象↓心配な方は封筒等見切れがないように封筒の開封前からパック開封（製造番号もわかるようにしてください）まで全ての動画を撮影して頂き、私が出品した出品物である事が明確に確認できUR.SR.SARが出ない場合のみ返金の対応を取らせて頂きます！！ランダム性のある物ですので希望のカードが出なかったからと言って悪い評価はご遠慮下さい(^^)検索vstarユニバースポケカ25thピカチュウリザードンhrミュウミュウツーポケモンカードSRキハダSAR白銀のランス漆黒のガイストドリームリーグブラッキーエーフィウッウロボミモザエーフィvmaxリーリエカトレアsrモミsrエリカの招待ポケモンレジェンズレックウザvvmaxクライマックスフュージョンアーツイーブイヒーローズバイオレットスカーレットクレイバーストスノーハザード黒炎の支配者レイジングサーフパラソルおねえさんSARボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック