amiibo 大乱闘スマッシュブラザーズ ドクターマリオ、ワリオ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。コレクション整理の為出品します。開封せず箱のまま飾っていました。古い商品のため箱には少し痛みと傷があり、汚れ、変色があります。未開封なので動作確認は出来ません。返品等の対応は致しかねます。ご了承いただける方のみご購入お願いします自宅保管のため神経質の方、気になる方は、ご遠慮ください即購入可能です。バラ売りは考えておりません。よろしくおねがいします。
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