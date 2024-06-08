syrup16g デモテープ Syrup16g 02

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syrup16gデモテープカセットテープSyrup16g02初期インディーズ時代のデモテープです。同じものが複数個たまってしまっていたので整理します。再生目的で集めていたものではないため、現在再生出来るかはわかりません。カセットテープ再生機器を所持しておりませんので再生確認不可ですのでご了承ください。ケースにスレ、一部割れがあります。中古品ですのでご理解の程お願いいたします。1.水色の風2.向日葵お値引きはご遠慮下さい。01との同梱も可能です。コメントお願いいたします。プロフご確認頂き、大丈夫でしたら即購入可能です。ご質問などコメント頂ける場合も先にプロフご確認お願いいたします。