SixTONES TrackONE-IMPACT- 初回盤 通序盤 セット

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素人保管ですので神経質の方はご遠慮ください。SixTONESのTrackONE-IMPACT-の初回盤と通序盤のセットになります。こちらはセット商品ですので、バラ売りは致しておりません。新品、未使用、未開封の商品になります。目立った傷や汚れ等ありませんが、素人確認の為見落としている場合がございますので、ご了承ください。ご質問又は、ご購入前にはコメントお願い致します。