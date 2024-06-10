ファイナルファンタジー 7 アドベントチルドレン 完全生産限定版BOX

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箱に付属の帯のみ欠品しております77777個限定の商品になります細かい傷があります、了承の上ノンクレーム・ノンリターンでお願いいたします※注8月4日(金)~6日(日)までは遠出しているため、7日からの配送になりますご了承ください