レナス2封印の使徒 パンフレット付

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商品詳細
レナス2封印の使徒です。以下商品の状態です(私見)【箱】購入後暗所で保管していたため、綺麗な状態かと思います。【ソフト】シールに若干の日焼けがあります。動作確認はしておりません。【説明書】欠品しております。【パンフレット】発売当時、ゲーム屋でもらったものだと思います。パンチングの穴が空いています。折り目も付いていますので、おまけ程度とお考えください。気になる点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください。以上、よろしくお願いいたします。
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