ロバート・フリップ 宝島社発行



ロバート・フリップ―キング・クリムゾンからギター・クラフトまで ... ロバート・フリップ―キング・クリムゾンからギター・クラフトまで ...



【中古】 ロバート・フリップ キング・クリムゾンからギター・クラフトまで / エリック・タム、塚田千春 / 宝島社 【中古】 ロバート・フリップ キング・クリムゾンからギター・クラフトまで / エリック・タム、塚田千春 / 宝島社



【絶版中古書】ロバート・フリップ キングクリムゾンからギター・クラフトまで エリック・タム 訳： 塚田 千春 宝島社 1993年 [ 310194338 ] | telescopeart＠art美術古書店 powered by BASE 【絶版中古書】ロバート・フリップ キングクリムゾンからギター・クラフトまで エリック・タム 訳： 塚田 千春 宝島社 1993年 [ 310194338 ] | telescopeart＠art美術古書店 powered by BASE



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宝島社発行「ロバート・フリップキング・クリムゾンからギター・クラフトまで」です。発売当時に新品で購入し、本棚にて保管してありました。６枚目の写真のとおり、書籍上面に経年による黄変が見られますが、それ以外の部分は30年近く前の書籍にしてはきれいだと思います。書き込みやページの折れはありません。３枚目の写真のとおり、背表紙の左側が白くなっていますが、これは傷みではなく、元々の表紙のデザインです。KingCrimsonやRobertFrippがお好きな方にとってはかなり読み応えがあり、充実した内容の書籍だと思います。私も30年前に夢中になって読みました。発行所：株式会社宝島社著者：エリック・タム1993年６月20日初版第１刷全283ページ定価：2,600円発送時には、ダメージが加わらないように厚紙に挟んで、ゆうパケットポストにてお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。