日本未発売　韓国限定 BLACKPINK VERDY Tシャツ L　プラピン

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最後の1着です。値下げ不可です。期間限定販売商品のため、現地でも手に入れることのできない商品で、本当にラスト1です。Mサイズ(黒)…完売Mサイズ(白)…残り1着Lサイズ(黒)…残り1着■商品BLACKPINKWORLDTOUR\"BORNPINK\"POP-UPSTOREin BLACKPINK✖️VERDY韓国のポップアップストアにて購入、新品未使用です。■素材綿100%■その他 即購入OK,即日発送可能!!!海外製品の為、初期傷等ある場合もございます。商品の不備に関しまして責任を負いかねますのでご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。■検索用韓国限定韓国BLACKPINKブラックピンクBORNPINKソウルコン東京コンプラピントレカBLACKPINKJISOOジスJENNIEジェニROSEロゼLISAリサLALISATHEALBUMBORNPINKKILLTHISLOVESummerDiaryPINKVENOMMDYGグッズWeverseシーグリ0327フォトブックFCFANCLUBMoonshot4+1penshoppeyes24applewoodapplemusicmakestarADLV--------------------------------------------------------↓クリック後、□販売中のみ表示に☑️入れると在庫確認できます！#韓国アパレルストア商品リストグッズ種類···Tシャツ