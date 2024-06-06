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- リカちゃんキャッスル シオン 2019年神戸三宮BASIC モデルV2
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商品詳細
コメント無し即ご購入いただけます。夜間にいただいたコメント、お取引メッセージへのお返事は翌日になります。何卒ご了承お願い申し上げます。リカちゃんキャッスル 2019年神戸三宮BASICモデルシオンV227cmドールです。ご購入後のおまとめはお受けできかねます。ご購入前におまとめご希望のコメントを下さいませ。尚コメント中に売り切れの際はご容赦下さい。箱、箱の透明窓はキズ、シワ、擦れ、汚れがある場合があります。写り方によって実際と色味に違いがでる場合がございます。ご了承ください。神経質な方、細かな点が気になられる方はご購入をお控えください。こちらペット、喫煙者おりません。プチプチ梱包いたします。リカちゃんキャッスル関連はコチラへ♪#gratiaリカちゃん
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