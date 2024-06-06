【美品】CUBE Street（キューブストリート）

ローランドのキューブストリートです。路上ライブ用に持っていましたが、買い替えのため出品いたします。専用のケース、電源ケーブル付きです！大切にしていたため、同じく大切に使っていただける方に購入してもらえると嬉しいです。・これから路上ライブをする方・音楽活動をスタートする方にぜひおすすめです！気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください！アンプ種類···その他アンプ



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