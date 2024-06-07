任天堂 ゲームウォッチ MH-06 マンホール GAME\u0026WATCH

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商品詳細
Nintendo任天堂ゲームウォッチマンホールです。完璧に操作可能や動作保証できないため、ジャンク品となりますのでご認識ください。古いものなので経年劣化の為、液晶焼け、細かい傷や汚れがあります。中古品のため、神経質な方はご購入をお控えください。携帯ゲーム昭和レトロビンテージヴィンテージGAME\u0026WATCHVintageMULTISCREEN日本製MadeInJapan19821981#ゲームウォッチ#任天堂#ニンテンドー#液晶#ゲーム
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