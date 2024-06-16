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SEVENTEEN 2015-2016 アンコン トレカ ウジ
商品番号 J74107942618
商品名

SEVENTEEN 2015-2016 アンコン トレカ ウジ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENCONCERT2015SEVENTEENENCORECONCERT2016セブチエンコンアンコンクリコンフォトカードウジソロABCDセットソロ11枚ジョシュアウジ1枚計12枚こちらでお譲りいただいてから持ち出しなどはせず、ファイルで保管してありました。目立った傷などはないと思われますが、素人保管のため、神経質の方はご購入ご遠慮ください。発送方法は折り曲げ防止(ダンボール)+防水※硬質ケースご希望の方はご購入前にコメントにてお知らせください。お値段変わります。(+50円)それ以外の方は即購入可能です。何か気になる点や、追加で写真を見たいなどもありましたらコメントでお知らせください。
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