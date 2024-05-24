Roland Micro Cube

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商品詳細
￼5年ほど前に購入しましたが、ほとんど使用していません。経年によりフロントパネルに一部サビがあります。通電を確認しています。￼￼乾電池でも駆動可能です。￼持ち運びも楽ですので、手軽に￼使用できます。種類···パワーアンプ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln666202.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation195321.html
http://narcologia.ru/goods/stair417300.html
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