BTS BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー 購入特典付

「BEYONDTHESTORY」カン・ミョンソク/BTS/桑畑優香定価:¥7070BEYONDTHESTORY:10-YEARRECORDOFBTS日本語版新品未開封シュリンク付き購入特典フォトカード8枚組セットシュリンク付き、店舗から発送された状態のままです。特典トレカも付いてます。宅急便コンパクトで発送予定です。お値下げ不可、即購入OKです。デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた?花樣年華”、青春の最初の記録ーー。3年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。#カン・ミョンソク#BTS#桑畑優香#桑畑_優香#本#外国文学/その他#BEYONDTHESTORY#ビヨンド・ザ・ストーリー#10周年記念#写真集#防弾少年団#バンタン#ビヨンドザストーリー



