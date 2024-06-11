くもん　童謡カード 1集・2集・3集（CD付き）

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「童謡カード」定価:-1980#本#芸術／音楽・舞踊くもん童謡カード１集・２集・3集（CD付き）カードはほとんど使っていないので、折れなどの傷、汚れは特にありません。1集の歌詞冊子のみ、右上の角に少し折れがあります。（写真4枚目）2集、3集はとくに、CDもほぼ未使用の美品です。自宅保管していましたので、箱自体は多少の凹みなどありますので、写真でご確認よろしくお願い致します。＊セットでの販売のため、バラ売りは考えておりません。ご了承ください。中古品であることにご理解頂き、ご検討よろしくお願い致します。