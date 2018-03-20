フルートケース　PORTER ワンショルダータイプ

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ご覧頂きありがとうございますPORTERフルートケース、色はブラックです。ワンショルダーなので横幅がはみ出ることがなく背負えて安心です。中古品になります。※写真にあるフルートハードケースは付属しません。C管を入れた時の状態です。■フルートケース用バッグ ワンショルダータイプ■C管及びH管兼用■素材：ナイロンツイル（外装）、ナイロン（ショルダーストラップ）■内装：ジャガード生地（ピッコロ/小物）、ボアフリース生地（フルート）■ショルダーストラップ付き（ナイロン製）■外寸：約110mm(幅)×約430mm(高さ)×約115mm(奥行き)■重量：約400gH管兼用ですが、メーカーによっては入らないものもあります。種類···フルートアクセサリー・パーツ···その他