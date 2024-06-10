【最安値】難波金融伝 ミナミの帝王 60th COMPLETE DVD BOX

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商品詳細
難波金融伝 ミナミの帝王 60thCOMPLETEDVDBOX怒涛の快進撃を続ける難波金融伝 ミナミの帝王のVer.60までをコンプリートしたDVDBOXです。特製収納BOXに超プレミア特典とDVD65枚をセットにして堂々のリリース✳︎⭐︎付属品⭐︎本編DVD65枚収納BOXオリジナルジッポライター(新品)アルミカードケース(新品)超プレミア96ページ銀次郎ファッションBOOKリーフレット自宅保管をしておりBOXに少々凹みや傷があります。また、新品ではない為（数回再生しただけ）DISCにま僅かなスレや傷があります。再生には問題ありません。ご理解の上ご購入お願い致します。
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