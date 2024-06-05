台湾正規盤 世界名作劇場 ロミオの青い空 DVD アニメ 日本語可

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⚠値下げ不可、必ず以下の全説明文とプロフのご確認をお願いします。⚠画像は分かりやすいように私物を撮影したものです。新品未使用品を発送します。⭕リージョンコード、映像方式、国コードなどについての理解、知識のある方のみ、お取引をお願い致します。（※理由については説明文『◆重要◆』部分に記載）また、該当の製品についての仕様はページの後半あたりに記載しております。）⭕正規ライセンス品、商品の裏面に版権記載、ディスク裏面にIFPI(国際的なレコード業界の業界団体、事業者番号記載)あります。⭕他にも英語版などのアニメDVDブルーレイ出品してますので宜しくお願いします。↓#世界名作劇場5814#海外版アニメDVD5814#海外版アニメDVDブルーレイ5814◆重要◆※海外版のDVD、blu-rayなどの場合は、必ず購入前にリージョンコード、映像方式をご確認下さい。それらが日本国内の仕様と異なる場合、再生できない場合があります。①海外仕様Blu-rayの場合：***DVDなので省略***②海外仕様DVDの場合：リージョンフリープレーヤーなどが必要です。フリマアプリ、ネット通販などで約3000円～で売ってます。(※詳しくはネット等でリージョンコードなどでお調べ下さい。)◆製品仕様◆『台湾正規盤ロミオの青い空DVD-BOX』フォーマット：DVD総ディスク：全2枚エピソード：全33話リージョンコード：3映像方式：NTSC画面比率：4：3発音：日本語／國語字幕：中国語／字幕なし所要時間：約825分総代理店：齊威國際多媒體⭕一応、私物のDVDはパナソニックレコーダー、パソコン、PS3、PS4での動作確認しておりますが、確実な動作確認は補償できません。3000円程度の安いリージョンフリーDVDプレーヤーでも再生できましたので、お手持ちの際はそちらの方が確実だと思います。⭕画質や音質は昔のVHS程度だと思います。高画質は期待はしないで下さい。