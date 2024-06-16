FC、スーパーマリオブラザーズ、箱・説明書・ケース付、ファミコン・ソフト

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商品詳細
FCファミコン・ソフトスーパーマリオブラザーズ箱、取扱説明書、専用ケース付外箱にやや汚れがあります。写真⑤機会があり、2022年10月に動作確認しておりますが、最近の動作確認ができておりません。ファミリー・コンピュータSUPERMARIOBROS.即購入、歓迎です。
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