★美品★ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー　二人の写真家

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★美品★【展覧会カタログ 写真集】ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー 二人の写真家会期:2013年1月26日〜3月24日会場:横浜美術館キャパとゲルタ・タローの２冊とカバー※カバー左下に少しキズあります▼横浜美術館HPより引用世界で最も著名な写真家のひとり、「ロバート・キャパ」ことアンドレ・フリードマン（1913年生／1954年没）が生まれて今年で一世紀が経ちます。しかしこの「ロバート・キャパ」という名が、当初フリードマンとドイツ人女性ゲルダ・タロー（本名ゲルタ・ポホリレ、1910年生／1937年没）の二人によって創り出された架空の写真家であったという事実は、あまり知られていません。(中略)本展覧会は、キャパとタローそれぞれの写真作品による二つの「個展」で構成されます。死後50余年を経てなお絶大な人気を誇るロバート・キャパと、その陰でほとんど紹介されることのなかったゲルダ・タロー。約300点にのぼる豊富な写真作品と関連資料によって二人の生涯と活動の軌跡を辿りながら、両者の深いつながりと個性の違いを浮かび上がらせていきます。#写真集#ロバート キャパ#RobertCapa#ゲルタ タロー#GerdaTaro#二人の写真家#美術品