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プレイステーション5、ドライブあり
商品番号 P14872509664
商品名

プレイステーション5、ドライブあり
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 18,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ使わなかったです全部付いてますもっと写真見たいなら追加します【商品名】PlayStation5【型名】CFI-1100A01【仕様】ディスクドライブ搭載モデル【購入日】2022年6月12日【購入店】ジョーシン★レシートおつけします。
http://narcologia.ru/goods/unusable16474.html
http://narcologia.ru/goods/waveform281517.html
http://narcologia.ru/goods/displease495631.html

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