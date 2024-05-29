略画の描き方 平沢デザインスタジオ

昭和50年11月10日初版発行昭和51年11月20日発行書き込み切り抜きなし読む分に問題ありません経年劣化や、保管状況によりカバーや小口にシミ、汚れ、ヤケなどありますので、画像によりご確認ください。現品限り。入金確認後24時間以内に発送。古本ですので、神経質な方、状態の程度が気になる方の購入はご遠慮ください。あくまでも、本の内容を知りたい、読みたいという人向けです。購入された後、お支払い確認後迅速に対応いたします。発送の際は水濡れしないよう梱包して発送します。一点限り、現品限りです。よろしくお願い致します。



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