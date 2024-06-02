書だ！石川九楊展 図録

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商品詳細
書だ！石川九楊展図録ケースに2冊収納されています。それぞれの表紙と内側にサイン？があります。ケースに擦れと凹み、少し破れがあります。外装が全て白地なので少し汚れもあります。中はヤケがありますが、良好です。値下げ不可です。神経質な方はご遠慮ください。
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書だ！石川九楊展
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